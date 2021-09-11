شاهد.. هجوم بالطائرات المسيرة على القاعدة الأمريكية في مطار أربيل

العالم - العراق

ونقلت وكالة "رويترز" عن الجهاز الأمني لإقليم كردستان العراق أن 3 صواريخ على الأقل سقطت بالقرب من المطار الذي تستخدمه قوات أمريكية.

وقال مراسل العالم ان العملية على مطار اربيل وصفت بانها "تمت بدقة".

وحتى الآن لم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو سقوط ضحايا جراء القصف، بينما قال شهود إنهم سمعوا دوي 6 انفجارات على الأقل في منطقة المطار.

وقال "جهاز مكافحة الإرهاب" في إقليم كردستان العراق إن طائرة مسيرة مفخخة استهدفت مطار أربيل.

وفي الوقت الذي قال فيه شهود عيان لوكالة سبوتنيك إن سماع دوي الانفجارات لايزال متواصلا، أعلن محافظ أربيل أنه يتابع بشكل دقيق الهجوم على المطار.

وفي يوليو/ حزيران الماضي، تعرض محيط مطار أربيل الدولي لقصف صاروخي توقفت على أثره الخدمات الجوية في سماء المدينة.

وقال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان آنذاك، إن مطار أربيل الدولي تعرض لقصف صاروخي، مضيفا أن الهجوم لم يسفر عن خسائر في الأرواح أو أضرار مادية تذكر، فيما عدا اشتعال النيران في أراض تحتوي على حشائش في المطار.