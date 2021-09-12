ماذا يحصل لوتناولت ملعقة من الخل يوميا؟

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فقدان الوزن

وبحسب الموقع، يتمتع الخل بالعديد من الفوائد، حيث تساهم أحماض الخليك والستريك، وكذلك الأحماض الأمينية الموجودة في إنقاص الوزن.

ويساهم حمض الخليك في منع تراكم الدهون السيئة، فيما يحول حمض الستريك الدهون والكربوهيدرات إلى طاقة.

التخلص من التعب

ووفقا للدراسة، يساعد تناول ملعقة من الخل قبل أو بعد ساعة من التمرين في التخلص من التعب وتسريع عملية الشفاء.

مضاد للجراثيم

يعمل الخل كمضاد للجراثيم حيث تعمل خصائصه على الحد من نمو البكتيريا، والحفاظ على البيئة المعوية، والحد من نمو البكتيريا الضارة في الأمعاء، كما أنه يحسن وظيفة الأمعاء وبالتالي فهو فعال في منع الإمساك.

تناول الخل

أشارت الدراسة إلى أن تناول نحو 15 مليلترًا من الخل يوميًا يعمل على خفض نسبة السكر في الدم وضغط الدم المرتفع، ويمكن إضافته إلى الطعام والخضروات المقلية أوخلطه مع الحليب أو المياه الغازية.