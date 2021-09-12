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اللواء موسوي: النقطة اللافتة في مهمة المجموعة الـ75 للقوة البحرية الإيرانية هي أن جميع قطعاتها البحرية كانت محلية الصنع

الأحد ١٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٤١ بتوقيت غرينتش

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