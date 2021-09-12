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وصول رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمى على رأس وفد رفيع إلى العاصمة الإيرانية طهران

الأحد ١٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٩ بتوقيت غرينتش

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