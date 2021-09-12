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مقتل 5 جنود كولومبيين بـ'هجوم إرهابي' قرب الحدود الفنزويلية

مقتل 5 جنود كولومبيين بـ'هجوم إرهابي' قرب الحدود الفنزويلية
الأحد ١٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع الكولومبية، مقتل 5 من جنودها في هجوم نفذه "جيش التحرير الوطني" المتمرد، شرقي البلاد.

العالم - الأميركيتان

وأفاد بيان للوزارة، بمقتل 5 جنود وإصابة 6 آخرين، في هجوم استهدف القوات الحكومية قرب منطقة "أراوكا" القريبة من الحدود الفنزويلية.

وحمّل البيان جيش التحرير الوطني المتمرد المسؤولية عن الحادث.

وأدان الرئيس الكولومبي إيفان دوكي الهجوم، في تغريدة، قائلا: "أدين بشدة الهجوم الإرهابي الجبان ضد جيشنا في أراوكا".

وأضاف: "نشعر بالحزن لمقتل وإصابة العديد من أبطالنا، من الواضح أن هذا عمل مخطط له بواسطة جيش التحرير الوطني".

ويعود الصراع في كولومبيا إلى عام 1950، عندما هرب العديد من الثوار الكولومبيين الليبراليين، والشيوعيين من هجمات العسكريين التابعين للسلطات الحكومية إلى المناطق الشرقية غير المأهولة، وأعلنوا إقامة دولة مستقلة لهم بعيدًا عن "ظلم الطبقة الحاكمة البرجوازية".

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مقتل 5 جنود كولومبيين بـ'هجوم إرهابي' قرب الحدود الفنزويلية

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