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الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي يستقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمى

الأحد ١٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٩ بتوقيت غرينتش

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