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ما الذي تهتم به السينما الايرانية؟.. ممثل ايراني يجيب؟

الأحد ١٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٤٤ بتوقيت غرينتش

اكد الممثل الايراني جواد هاشمي، ان ايران من الدول الرائدة في مجال السينما التي تتمتع بكتابة السيناريو ممتاز والتي تؤكد على القيم الاخلاقية، مشيراً الى ان هناك الكثير من المشاهدين من قبل بعض الدول ترحب بالافلام الايرانية خاصة خلال الاربعة العقود الماضية.

العالم- خاص بالعالم

واستضافت قناة العالم الممثل هاشمي خلال برنامج "صباح جديد" على هامش اليوم العالمي للسينما الذي قال: ان السينما الايرانية وصلت الى مراحل ومستويات متقدمة فيما يتعلق النجاحات في مجال الانتاجات السينمائية، ورأى ان السينما الايرانية من منطلق اعداد السيناريو والالتزام بالقيم الاخلاقية فهي تكون متقدمة جداً.

واوضح هاشمي، انه اعد وانتج 7 افلام خاصة بالاطفال والمراهقين، وقال ان افلام الاطفال والمراهقين مع الاسف تفتقر الى الاهتمام الخاص بها واعتبرها بالمهمة على المستوى المجتمعي، مشيراً الى ان السينما الايرانية تبذل جهوداً من اجل ان تكون افلامها محترمة ومقبولة من قبل المشاهدين وتحوز على رضاهم.

تابعوا المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق اعلاه..

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شاهد بالفيديو.. ما الذي تهتم به السينما الايرانية؟.. ممثل ايراني يجيب؟

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