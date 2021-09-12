ما الذي تهتم به السينما الايرانية؟.. ممثل ايراني يجيب؟

العالم- خاص بالعالم

واستضافت قناة العالم الممثل هاشمي خلال برنامج "صباح جديد" على هامش اليوم العالمي للسينما الذي قال: ان السينما الايرانية وصلت الى مراحل ومستويات متقدمة فيما يتعلق النجاحات في مجال الانتاجات السينمائية، ورأى ان السينما الايرانية من منطلق اعداد السيناريو والالتزام بالقيم الاخلاقية فهي تكون متقدمة جداً.

واوضح هاشمي، انه اعد وانتج 7 افلام خاصة بالاطفال والمراهقين، وقال ان افلام الاطفال والمراهقين مع الاسف تفتقر الى الاهتمام الخاص بها واعتبرها بالمهمة على المستوى المجتمعي، مشيراً الى ان السينما الايرانية تبذل جهوداً من اجل ان تكون افلامها محترمة ومقبولة من قبل المشاهدين وتحوز على رضاهم.

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