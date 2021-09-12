ابطال نفق الحرية

لم تمر ايام على خروج الاسرى الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع وانتزاعِهِم لحريتِهِم بقوة ايديهم، حتى اعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي اعتقال اربعة من الاسرى.

ثلاثة عشر شهرا تقريبا ولبنان بدون حكومة. لكن واخيرا اعلن رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة التي اتت بعد اشهر من الفراغ السياسي والازمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد.

عشرون عاما مرت على هجمات الحادي عشر من ايلول سبتمبر في الولايات المتحدة. الهجمات التي اودت بحياة نحو ثلاثة الاف شخص بعد اختراق طائرات مدنية برجي التجارة العالمية. نستذكر تلك اللحظات في الفيديو التالي