أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الأحد 12 سبتمبر 2021

اطلاعات ..

القائد يثمن مهمة القوة البحرية بالغة الأهمية في المحيط الأطلسي

حمايت ..

الأمم المتحدة تحذر من تفاقم العنف بأفغانستان وأنباء عن إنتهاكات طالبانية صارخة لحقوق الإنسان

خراسان ..

التلقيح ضد كورونا يقترب من تسجيل رقم قياسي في البلاد .. مليونا تلقيح يوميا

ايران ..

طهران تستقبل ضيفين اليوم.. رئيس الوزراء العراقي والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

آفتاب يزد..

جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية تستعيد ثلاث مناطق في بنجشير من طالبان

ابتكار ..

إتساع دائرة الإنتقادات الموجهة لبايدن في الكونغرس بشأن أفغانستان

جام جم ..

تساؤلات عما إذا كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستلعب في ملعب القوى الغربية ثانية ؟

كيهان ..

الإحتلال يعتقل نتيجة لخيانة السلطة أربعة من الأسرى الفلسطينيين الستة الهاربين من سجن جلبوع

جوان ..

فصائل المقاومة تحذر الكيان الصهيوني من أن تعذيب الأسرى الفلسطينيين الاربعة سيكون إعلان حرب

جمهوري اسلامي ..

أكثر من 170 جريحا بين الفلسطينيين بمواجهات مع جنود الإحتلال بجمعة الغضب بالضفة الغربية

رسالت ..

السعودية تبدأ بسحب أسلحتها الثقيلة من محافظة مأرب مع تقدم الجيش اليمني و أنصار الله

سياست روز..

تصريحات لوزير الخارجية التركي تلقي الضوء على طموحات أردوغان من سوريا لشرق المتوسط وليبيا

أهم مقالات الصحف الايرانية لصباح اليوم الأحد

لصحافة الایرانیة

اطلاعات..

صحيفة اطلاعات كتبت في مقالها، واشنطن تتخلى عن السعودية أيضا.. الانسحاب الامريكي المذعور من افغانستان اثار دهشة العالم كله , حيث تخلت امريكا عن حليفها في كابل لانها رأت ان مصالحها تستدعي ذلك , ويبدو ان الحالة قد تتكرر في السعودية هذه المرة..

إن سحب أمريكا منظومات وبطاريات باتريوت وتاد الصاروخية من السعودية مؤشر واضح على تراجع أهمية السعودية لأمريكا فسحب هذد المنظومات جاء رغم تزايد الضربات الاستراتيجية اليمنية بالصواريخ والمسيرات لمواقع عسكرية ومنشأت اقتصادية كبرى في العمق السعودي في اطار استراتيجية ردع يمنية اثبتت جدواها وتأثيرها.

وهذا يعني ببساطة ان ادارة بايدن لم تعد مهتمة بالسعودية ومشاكلها وان قرارها بالحد من وجودها العسكري بالمنطقة لصالح التركيز على الصين وشرق اسيا لا يستثني السعودية الامر الذي يطرح تساؤلات عن تأثير هذا الانكفاء الامريكي على سياسات الرياض الاقليمية والداخلية ايضا..

جوان ..

صحيفة جوان كتبت في مقالها، صدور قرار ضد إيران بفيينا ليس واردا... المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور ايران اليوم عشية اجتماع مجلس حكام هذه الوكالة غدا في فيينا حول البرنامج النووي الايراني والاتفاق النووي. ان ايران اعطت الضوء الاخضر لهذه الزيارة بعد تجمديها لنحو اسبوع..

إن زيارة غروسي قد تعني أن إحتمال إصدار مجلس الحكام قرارا ضد إيران لم يعد واردا أو بات ضعيفا تماما لكن من المستبعد مع ذلك قيام لقوى الغربية بمناورة او محاولة متشبثة لدفع الامور باتجاه التصعيد ضد بلادنا خلال اجتماع مجلس الحكام رغم مرونة الموقف الايراني التي تجسدت في السماح بزيارة غروسي.ويبقى ان ننتظر لنرى ما سيتمخض عنه مجلس الحكام من قرارات خاصة مع ابداء روسيا رفضها لاية قرارات ضد ايران .

جمهوري اسلامي ..

كتبت صحيفة جمهوري اسلامي في مقالها، تهديدات الكيان الصهيوني المتهرئة المكررة.. رئيس وزراء الكيان الصهيوني نفتالي بينيت يحاول اقناع العالم بحفنة اكاذيب وشأنه شان سلفه نتنياهو بان ايران تسعى للحصول على قدرات نووية وذلك في اطار سيناريو مخادع للترويع من يران.

إن الكيان الصهيوني الذي يثير هذه الضجة الكاذبة مهددا بالتحرك بمفرده عند الضرورة يمتلك ترسانة نووية ضخمة ترسانة تقول محافل استخباراتية وعسكرية غربية بانها تضم ثمانين سلاح نووي على الاقل بكل ما يعنيه وجود هذه الترسانة من خطر داهم على بلدان المنطقة والعالم ايضا.

ان ضجيج التهديدات "الاسرائيلية " الفارغة لبلادنا يستهدف عرقلة احياء الاتفاق النووي عبر حث ادارة بايدن على عدم العودة لعضوية هذا الاتفاق ليتسنى لتل ابيب احياء مشروع تشكيل حلف ناتو صهيوامريكي رجعي بالمنطقة ضد ايران .

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في الشأن اللبناني في مقالها، مصائب ميقاتي .. واخيرا تم تشكيل حكومة لبنانية جديدة بعد مخاض عسير استمر على مدى ثلاثة عشر شهرا , فشل مكلفين رئاسيين خلالها في تشكيلها فيما نجح المكلف الثالث نجيب ميقاتي .

ان حكومة ميقاتي امام جبل من المشاكل والازمات الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية والسيياسية المتداخلة , فهناك ازمة الوقود وازمة الكهرباء ونقص احياطيات العملة الاجنبية والغلاء والبطالة وتبعات انفجار مرفا بيروت والى اخر القائمة.

إن هناك تحديا آخر مقابل حكومة ميقاتي يرتبط بالإنتخابات البرلمانية العام المقبل والتي قد تؤدي لتقصير عمر هذه الحكومة فالانتخابات المقبيلة قد تحمل نتائج ومعادلات جديدة في الساحة السياسية تحول دون استمرار مهمة ومشاريع حكومة ميقاتي .

قدس ..

صحيفة قدس سلطت الضوء على هواجس موسكو ازاء عودة طالبان للسلطة بافغانستان في مقالها، كيف تنظر روسيا لطالبان، وتقول الصحيفة .. ترتبط الهواجس الروسية ازاء عودة طالبان للسلطة بكابول بعدة عوامل ابرزها ..إحتمال تنامي وإنتعاش الجماعات والتيارات المتطرفة في جمهوريات شمال القوقاز الروسية مع وصول طالبان للسلطة بأفغانستان.

فروسيا لمست واقع خطورة هذه الجماعات بشكل بسوريا حيث شكل متطرفون قادمون من الشيشان وجمهوريات روسية اخرى في القوقاز نسبة كبيرة من مقاتلي داعش وتنظيمات ارهابية اخرى بالمنطقة , ولهذا السبب عارض الرئيس الروسي استضافة جمهوريات آسيا الوسطى التي تعتبرها روسيا باحتها الخلفية لاي اجئين افغان خوفا من تغلغل طالبان او دواعش وغيرهم بين اللاجئين الافغان .

الى جانب ذلك هناك قلق روسي واضح من احتمال انتعاش تجارة المخدرات في المطقة وروسيا نفسها بوصول طالبان للسلطة بافغانستان .

مردم سالاري ..

نشرت صحيفة مردم سالاري تقريرا حول اسكتلندا يتحدث خروج ،تظاهرات حاشدة باسكتلندا مطالبة بالإستقلال، كتبت فيه .. هتف آلاف المتظاهرين في شوارع مدينة سترلينغ الأسكتلندية أمس مطالبين بالإنفصال عن بريطانيا وبنيل إسكتلندا الإستقلال وتاتي هذه المظاهرات في ظل تأكيد الاحزاب السياسية الرئيسية في البرلمان المحلي الاسكتلندي على ضرورة اجراء استفتاء عام اخر على الاستقلال .

ففي عام 2014 صوتت اغلبية هامشية تماما لصالح البقاء في عضوية التاج البريطاني في استفتاء عام , الا ان الوضع تغير منذ ذلك الحين حيث اصبحت الاغلبية الساحقة تقريبا من الاسكتلنديين من مؤيدي الاستقلال الامر الذي طرح مطالبات اجراء استفتاء عام اخر .

وتقول رئيس حكومة اسكتلندا المحلية " نيكولا ستروجن" ان البحث لم يعد يدور حول اجراء ام عدم اجراء استفتاء عام بل حول متى اجرائه.