مستشار الرئيس العراقي يعلن إنجاز جميع مقترحات تعديل الدستور

العالم - العراق

وقال الحديدي لوكالة الأنباء العراقية(واع): إن "لجنة التعديلات الدستورية التي تم اختيارها من شخصيات قانونية ودستورية مهتمة بالشأن العراقي ومن جميع الأطراف، فضلاً عن مساهمة المحافظات في عملية التعديلات الدستورية"، لافتاً إلى، أن "هذه اللجنة شكلت في رئاسة الجمهورية".

وأضاف، أن "اللجنة استكملت جميع المقترحات وعملت على المواد الخلافية وقدمت المقترحات وتم تثبيتها في رئاسة الجمهورية"، مبيناً، أن "هناك لجاناً أخرى في رئاسة الوزراء مهتمة في الشأن نفسه".

وتابع، أنه "يجب أن يكون هناك قانون تشريعي يذهب الى مجلس النواب وهذا مقترح قانون مع رئاسة الوزراء".

من جانب آخر أوضح الحديدي، أنه "يجب أن تكون هناك ضوابط للسلوك الانتخابي المستقبلي للعملية الانتخابية في انتخابات تشرين بين القوى السياسية وبين الأطراف المعنية بهذا الامر وتكون تلك الضوابط ضوابط متفقاً عليها ليتم تدوينها".

وبين ان "رئاسة الجمهورية تعمل بكل جدية على انجاح العملية الانتخابية والحفاط على شفافية ونزاهة الانتخابات لكي تخرج بنتائج حقيقية بعيدة عن التزوير"، مبينا انه"يجب اشراك جميع القوى السياسية لوضع ضوابط وسلوك بين جميع الاطراف للحفاظ على روح وجوهرة هذه العملية الانتخابية من اجل انجاحها في انتخابات تشرين".

يذكر رئيس هيئة المستشارين برئاسة الجمهورية علي الشكري اعلن في مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء العراقية (واع) في 18 ايلول 2020، إن "التعديل الدستوري يجب أن يقدم من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، حيث تم عقد ثلاثة اجتماعات مع اللجنة الحكومية"، مشيراً إلى أن "لجنة التعديلات الدستورية وحسب توجيهات رئيس الجمهورية أكملت أعمالها، ولا بد أن تعرض مقترحات التعديلات على مجلس الوزراء الآن، وقد صدر توجيه من الرئيس صالح بالتواصل مع مكتب رئيس الوزراء لعرض التعديلات الدستورية للخروج بكتاب مشترك بين مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية والذهاب به إلى مجلس النواب، وترفع إلى الاستفتاء الشعبي، الذي يكون له القول النهائي بشأن التعديلات".