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شاهد.. هذا ما اتفقت عليه ايران مع الوكالة الذرية بعد محادثات طهران

الأحد ١٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٠:٣٥ بتوقيت غرينتش

اعلن بيان مشترك في ختام محادثات رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، أنه سيسمح لمفتشي الوكالة بصيانة معدات المراقبة واستبدال بطاقات الذاكرة الخاصة بهم ، والتي سيتم تخزينها في إيران تحت ختم مشترك.

العالم - ايران

وجاء في البيان: جدد الطرفان التأكيد على روح التعاون والثقة المتبادلة وأهمية استمرارها وضرورة معالجة القضايا العالقة في اجواء بناءة وتقنية خالصة.

وفي إطار التعاملات والتعاون بين الجانبين، تقرر مواصلة اللقاءات المتبادلة على المستويات ذات الصلة.

وفي هذا السياق، سيلتقي نائب رئيس الجمهورية ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية مع المدير العام للوكالة على هامش المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما سيتوجه المدير العام إلى طهران في المستقبل القريب لإجراء مشاورات رفيعة المستوى مع حكومة الجمهورية الإسلامية الايرانية بهدف تعزيز التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في مختلف المجالات ومناقشة القضايا الراهنة ذات الاهتمام المشترك.

وسيتم السماح لمفتشي الوكالة بصيانة معدات المراقبة المحددة واستبدال بطاقات الذاكرة الخاصة بهم، والتي سيتم الاحتفاظ بها تحت ختم مشترك في إيران، وتم الاتفاق بين الطرفين على كيفية ومتى يتم ذلك.

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