الصحة الايرانية: أكثر من 20 ألف إصابة و487 وفاة جديدة بكورونا

العالم - ايران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس السبت ولغاية ظهر اليوم الأحد تم تسجيل 20 ألفا و 219 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و 295 ألفا و 786 إصابة مؤكدة.

واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 2747 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 7278 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 4 ملايين و 568 ألفا و 236 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 487 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 114311 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 22.943.141 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 12.104.002 شخصا الجرعة الثانية، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 35.047.143 جرعة.

واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 30 مليونا و 227 ألفا و 916 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

واشارت الصحة الايرانية الى الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) في 168 مدينة، والحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) في 209 مدن، والحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) في 71 مدينة.