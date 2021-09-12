تعرف على حالة الطقس في سوريا للايام المقبلة (صورة)

العالم-سوريا

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم أحياناً فوق المناطق الساحلية والوسطى لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر فوق تلك المناطق والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبات تتجاوز 45 كم/سا أحياناً تثير الغبار في بعض المناطق الداخلية والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وغداً يستمر الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام إلى غائم أحياناً فوق المناطق الساحلية مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق تلك المناطق كما تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بقليل.