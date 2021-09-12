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سوريا.. عودة كامل نازحي درعا البلد في ظل تطبيق التسوية

سوريا.. عودة كامل نازحي درعا البلد في ظل تطبيق التسوية
الأحد ١٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ١١:٢٥ بتوقيت غرينتش

يتواصل تنفيذ بنود التسوية التي طرحتها الدولة السورية في حي «درعا البلد» جنوب البلاد من دون أي معوقات وسط ارتياح أهلي لإعادة الأمن والاستقرار للحي الذي عاد إليه كل النازحين منه.

العالم-سوريا

ونقلت "الوطن" عن مصادر وثيقة الاطلاع في مدينة درعا، أن محافظ درعا مروان شربك يرافقه معظم مديري الدوائر، قام بزيارة إلى حي «درعا البلد» والتقى ممثلين عن الأهالي واستمع إلى احتياجاتهم من خدمات عامة كالمياه والكهرباء والاتصالات وغيرها، وقد «وعد المحافظ الأهالي خيراً». وأشارت المصادر إلى أن مخبزي «البلد» و«تشرين» الاحتياطيين عادا للعمل بكامل طاقتهما الإنتاجية.

وأكدت، أن الهدوء العام يخيم على «درعا البلد»، وأن هناك ارتياحاً في أوساط الأهالي لدخول قوات الجيش السوري والقوى الأمنية إلى الحي وتثبيت نقاطها فيه وإعادة الأمن والاستقرار له.

وأوضحت المصادر، أن مؤسسات الدولة ستعود تباعاً للعمل في «درعا البلد»، لافتة إلى أن المدارس عادت للعمل وكل النازحين من «درعا البلد» عادوا إلى منازلهم.
وذكرت، أن الجيش والقوى الأمنية تواصل عمليات التفتيش عن السلاح والمسلحين الرافضين للتسوية.

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