لبنان.. القبض على قيادي بـ'فتح الشام' شارك بخطف راهبات معلولا

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وأعلنت قيادة الجيش اللبناني اليوم الأحد في بيان بتاريخ 11/9/2021 أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة مجدل عنجر – البقاع الغربي، السوري (ف.خ) الملقب بأبو عناد، لتوليه قيادة مجموعة مسلحة تابعة لتنظيم فتح الشام الإرهابي (جبهة النصرة سابقاً).

و حسب البيان وقد شارك الموقوف في عملية خطف راهبات معلولا واحتجازهن ثم إطلاق سراحهن مقابل الإفراج عن عدد من مسلحي التنظيم المذكور.

كما شارك مع مجموعته في عدة معارك في جرود القلمون وفي معركة عرسال بتاريخ 2/8/2014.

وضبطت داخل منزله كتباً دينية عائدة للتنظيم المذكور ومنظاراً وأربعة هواتف خلوية وثلاث كاميرات وبزة عسكرية زيتية اللون، وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.

في شهر كانون الأوّل/ديسمبر من ذلك العام، خطف عناصر النّصرة 13 راهبة بالإضافة إلى 3 عاملات من دير مارتقلا في سوريا.