العفو الدولية تدعو النظام البحريني إلى إطلاق سراح الدكتور السنكيس

العالم- البحرين

وقالت المنظمة في تغريدة : ” يكمل السنكيس اليوم 65 يومًا من الإضراب عن الطعام وقد فقد حتى الآن 20 كجم. انخفض ضغط دمه وعدد خلايا الدم البيضاء, ويعاني من تشنجات عضلية. طالبوا بإطلاق سراحه دون قيد او شرط“.

ومن جانبه غرد المعارض البحراني البارز الدكتور سعيد الشهابي معبرا عن قلقه على حياة السنكيس وقال الشهابي“ القلق يخيم على البحرانيين الشرفاء خشية وقوع مكروه للدكتور عبد الجليل السنكيس الذي قضى اكثر من عشرة اعوام وراء القضبان مناضلا باسم الشعب ومن اجل حقوقه“.

وطالب الشهابي بالوقوف مع السنكيس قائلا ” لا يطلب لنفسه شيئا، بل دفع ضريبة كبرى من صحته وجسده وعلاقاته بعائلته. هذا البطل الستيني المعوّق ضحى من أجلنا، فلنقف معه“.

رقد السنكيس منذ يوليو الماضي في أحد المراكز الصحية بسبب خطورة حالته الصحية التي تستدعي مراقبة مستمرة بسبب الإضراب عن الطعام. وتماطل السلطات الخليفية في إعادة كتابه المصادر، في محاولة يائسة منها لثني السنكيس عن مواصلة الإضراب وفقدانه الأمل من الحصول على حقه.

السنكيس صاحب الشعار الشهير “ صمود يتبعه نصر” يسجل في معركة الأمعاء الخاوية درسا عمليا في الصمود، ويفضح بجوعه قياحة السياسة الخليفية ضد معتقلي الرأي في البحرين.