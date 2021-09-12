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آبي أحمد بالزي العسكري: مستعدون للدفاع ضد أي قوة تهددنا

آبي أحمد بالزي العسكري: مستعدون للدفاع ضد أي قوة تهددنا
الأحد ١٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:٤٥ بتوقيت غرينتش

ظهر رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد مرتديا الزي العسكري خلال الاحتفال بالسنة الإثيوبية الجديدة، وقال أن بلاده مستعدة بقوة للدفاع بشجاعة عن أي قوة قد تحاول تعريض سيادة إثيوبيا للخطر.

العالم - افريقيا

ونشر أبي أحمد تغريدة على صفحته الرسمية في "تويتر" تتضمن مجموعة صور له وهو يرتدي الزي العسكري، أمس السبت للاحتفال برأس السنة الإثيوبية مع قوات القيادة الغربية لقوات الدفاع الوطني في جبهة مي تسبري.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، في خطاب ألقاه خلال الاحتفال أمس السبت، إن "شجاعة الجيش أذهلت أعداء الأمة بينما جعلت الإثيوبيين يشعرون بالفخر".

وأشاد رئيس الوزراء بالقادة العسكريين وقوات القيادة الغربية "لتمكين الأمة من التغلب على الخصوم ومن ثم الاستعداد لأمل جديد بمستقبل أفضل".

وأشار إلى أن "إثيوبيا تندفع نحو السلام والازدهار ولكن مع الاستعداد القوي للدفاع بشجاعة عن أي قوة قد تحاول تعريض سيادتها للخطر".

وأكد أبي أحمد: "نعمل على نقل دولة موحدة ومستقلة إلى الأجيال القادمة".

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