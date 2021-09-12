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هل استقدمت أميركا قوات جديدة لقاعدة عين الأسد بالعراق؟

هل استقدمت أميركا قوات جديدة لقاعدة عين الأسد بالعراق؟
الأحد ١٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:٣٢ بتوقيت غرينتش

أعلن المتحدث باسم كتائب سيد الشهداء، وهي إحدى فصائل المقاومة الاسلامية في العراق، بأن الولايات المتحدة استقدمت قوات جديدة إلى قاعدة عين الأسد العسكرية في محافظة الأنبار، غربي البلاد.

العالم-العراق

ونقلت شبكة "رووداو" الإعلامية عن كاظم الفرطوسي قوله، إن "الولايات المتحدة الأميركية لا تنوي سحب قواتها من العراق"، مستشهداً بـ"قدوم قوات أميركية جديدة الى قاعدة عين الاسد في محافظة الانبار".

وأوضح الفرطوسي أنه "ليست هنالك هدنة أو اتفاق بين فصائل المقاومة الاسلامية والحكومة العراقية بشأن ايقاف العمليات العسكرية ضد القوات الأميركية"، مبيناً أن "هم فصائل المقاومة الأكبر هو مصلحة واستقرار العراق".

وأضاف المتحدث باسم كتائب سيد الشهداء، "هنالك تهدئة من المقاومة الاسلامية لحسابات معينة، أما موضوع ايقاف العمليات العسكرية الى نهاية العام الحالي، فذلك شيء غير دقيق"، وفق ما ذكرت "رووداو".

يذكر ان البرلمان العراقي تبنى في الخامس من كانون الثاني/ يناير 2020 قرارا يطالب الحكومة بإنهاء تواجد القوات الأجنبية في العراق ويضمن عدم استخدامها لأراضيه ومجاله الجوي ومياهه لأي سبب.

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