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إدانات لممارسات المرتزقة ومطالبات بفتح مطار صنعاء

إدانات لممارسات المرتزقة ومطالبات بفتح مطار صنعاء
الأحد ١٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٥٣ بتوقيت غرينتش

ردود افعال شعبية ورسمية كبيرة على الجريمة التي ارتكبها مرتزقة العدوان بحق المسافر اليمني عبدالملك السنباني حيث قام المرتزقة باختطافه وتعذيبه وقتله أثناء عودته من الخارج عبر مطار عدن بتهمة أنه قيادي من حركة أنصارالله.

العالم المشهد اليمني

وحملت صنعاء قوى العدوان السعودي الإماراتي المسؤولية الكاملة عن هذه الممارسات وقالت إنها جرائم بحق الإنسانية.

إلى ذلك أكد المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن هانس غرندبيرغ برفع الحصار وفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة وقال إن إغلاقهما زاد من المعاناة الإنسانية، كما طالب بوقف القتال في مأرب.

هذا بينما أدانت صنعاء الجرائم والممارسات التي يرتكبها العدوان ومرتزقته بحق المسافرين، وقالت إن هذه الجرائم تنفي أي فرصة لإجراء حوار قبل إنهاء الحصار ووقف العدوان.

فما هي الجرائم التي يرتكبها المرتزقة بحق المسافرين؟ ومن يتحمل المسؤولية؟ وما هو دور الأمم المتحدة في الممارسات والاعتداءات التي يتعرض لها المسافرون أثناء مرورهم من مناطق المرتزقة؟

هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على ضيوفنا في هذه الحلقة من برنامج المشهد اليمني.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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