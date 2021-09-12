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التحالف الامريكي يؤكد تعرض قواته في أربيل لهجوم بطائرات مسيرة

التحالف الامريكي يؤكد تعرض قواته في أربيل لهجوم بطائرات مسيرة
الأحد ١٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:٣١ بتوقيت غرينتش

أعلن ما يُسمى بـ"التحالف الدولي" الذي تقوده امريكا، اليوم الأحد، تعرض قواته في أربيل بمنطقة كردستان العراق، لهجوم بطائرات مسيرة ليل السبت مدعيا ان الهجوم لم يوقع أي اصابات.

العالم-العراق

وأكد المتحدث باسم التحالف الدولي، وين ماروتو على موقع تويتر “في تمام الساعة 11:43 من مساء 11 أيلول/سبتمبر، تعرضت قوات التحالف في قاعدة أربيل الجوية لهجوم بطائرتين بدون طيار. تم استخدام تدابير الحماية المضادة للقوة لتدمير الطائرات المسيرة. ولم يسفر الهجوم عن إصابات أو أضرار مادية”، حسب قولها.

هذا وذكرت قناة رووداو التلفزيونية الكردية، في وقت سابق، نقلاً عن ما يُسمى “مكتب مكافحة الإرهاب” في كردستان العراق، أن مطار أربيل في منطقة كردستان العراق تعرض لهجوم بطائرات مسيرة مليئة بالمتفجرات.

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