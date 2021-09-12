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تفاصيل الضربة الجوية التي استهدفت عناصر داعش في كركوك

تفاصيل الضربة الجوية التي استهدفت عناصر داعش في كركوك
الأحد ١٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:٣٠ بتوقيت غرينتش

اعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الاحد، عن تفاصيل الضربة الجوية التي استهدفت إرهابيي "داعش" في محافظة كركوك، شمالي البلاد.

العالم-العراق

وذكرت الخلية في بيان، ان "القوات الأمنية تواصل متابعة تحركات العناصر الإرهابية في مختلف قواطع العمليات، فبعد أن حاولت مجموعة إرهابية التعرض على إحدى نقاط اللواء 20 في الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية ضمن محافظة كركوك، تم توجيه طائرة مسيرة للبحث عن هذه المجموعة الإرهابية".

واضافت انه "وبعد رصد المجموعات تم توجيه طائرات القوة الجوية للمعالجة، اذ نفذت ثلاث ضربات جوية على محل تواجدهم"، لافتة الى ان قوة من الشرطة الاتحادية خرجت لتفتيش المكان وعثرت على 6 قتلى من عناصر عصابات داعش الإرهابية، فضلا عن حزام ناسف وكاميرات واسلحة وعبوات ناسفة".

وختمت "وما زالت القوات الأمنية تواصل البحث والتفتيش ضمن موقع الحادث".

وكان أربعة من افراد الشرطة الاتحادية قتلوا وأصيبوا بتعرض شنه "داعش" في منطقة داقوق بمحافظة كركوك.

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