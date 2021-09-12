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الامن الوطني العراقي يعلق على الخروقات الاخيرة في كركوك

الامن الوطني العراقي يعلق على الخروقات الاخيرة في كركوك
الأحد ١٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:١٧ بتوقيت غرينتش

اكد رئيس جهاز الامن الوطني في العراق عبد الغني الاسدي، اليوم الاحد، ان الخروقات الامنية في كركوك هي محاولات يائسة من عصابات داعش لإثبات وجودها اعلاميا لا اكثر، جاء ذلك خلال زيارته الى محافظة كركوك واجتماعه مع المحافظ والقيادات الامنية.

العالم-العراق

وفيما يلي أهم ما تحدث به رئيس جهاز الأمن الوطني، بحسب ما اورده المكتب الأعلامي لرئيس جهاز الأمن الوطني العراقي:

نحن هنا لبحث اخر المستجدات الامنية وسبل علاجها من خلال تعاون الجميع وتنسيق الجهود الامنية والاستخبارية .

نراقب عن كثب اخر الاستعدادات الخاصة بتامين المراكز الانتخابية ومستعدون للتعاون في شتى المجالات لأنجاح الأنتخابات .

يجب أن تتظافر جميع الجهود في المحافظة لتوفير البيئة الامنة لإجراء الإنتخابات .

الخروقات الامنية هي محاولات يائسة من عصابات داعش لإثبات وجودها اعلاميا لا اكثر .

لا عودة للعصابات الأجرامية (داعش) مرة اخرى الى الساحة، ولن نسمح لهم بالعبث بأمن البلاد .

هناك عمليات امنية موسعة تجري الان لملاحقة فلول داعش اسفرت عن قتل واعتقال عدد منهم والعملية مستمرة حتى الان .

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