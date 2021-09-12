الامن الوطني العراقي يعلق على الخروقات الاخيرة في كركوك

العالم-العراق

وفيما يلي أهم ما تحدث به رئيس جهاز الأمن الوطني، بحسب ما اورده المكتب الأعلامي لرئيس جهاز الأمن الوطني العراقي:



نحن هنا لبحث اخر المستجدات الامنية وسبل علاجها من خلال تعاون الجميع وتنسيق الجهود الامنية والاستخبارية .



نراقب عن كثب اخر الاستعدادات الخاصة بتامين المراكز الانتخابية ومستعدون للتعاون في شتى المجالات لأنجاح الأنتخابات .



يجب أن تتظافر جميع الجهود في المحافظة لتوفير البيئة الامنة لإجراء الإنتخابات .



الخروقات الامنية هي محاولات يائسة من عصابات داعش لإثبات وجودها اعلاميا لا اكثر .



لا عودة للعصابات الأجرامية (داعش) مرة اخرى الى الساحة، ولن نسمح لهم بالعبث بأمن البلاد .



هناك عمليات امنية موسعة تجري الان لملاحقة فلول داعش اسفرت عن قتل واعتقال عدد منهم والعملية مستمرة حتى الان .