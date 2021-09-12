الأحد ١٢ سبتمبر ٢٠٢١
٠٢:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

إرسال ضابط قنصلي روسي إلى المواطن المحتجز في مطار براغ

إرسال ضابط قنصلي روسي إلى المواطن المحتجز في مطار براغ
الأحد ١٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٣٣ بتوقيت غرينتش

أفادت السفارة الروسية في جمهورية التشيك أنه يوم الأحد ، 12 سبتمبر ، تم اعتقال الروسي ألكسندر فرانشتي في مطار براغ الدولي.

العالم - روسيا

هذا وسبب الاعتقال غير معروف حتى الآن ، لكن الشرطة المحلية أوضحت أن ضباط إنفاذ القانون التشيكيين تصرفوا على أساس “أمر دولي صادر عن أوكرانيا”.

وأكدت الشرطة التشيكية حقيقة أن المواطن الروسي ألكسندر فرانشتي محتجز في مطار براغ. في الوقت الحاضر ، يتم إرسال ممثل عن الدائرة القنصلية بالسفارة الروسية إلى مكان الاحتجاز لتقديم المساعدة القنصلية اللازمة “، قال نيكولاي بريكين ، السكرتير الصحفي للبعثة الدبلوماسية الروسية ، لوكالة تاس.

وبحسب قوله ، فإن الدبلوماسيين الروس يحافظون على اتصالات مع الجانب التشيكي ، وكذلك مع أقارب المحتجز. ولم ترد تفاصيل اخرى عن الحادث. توضح وكالة ريا نوفوستي أن فرانشيتي دعمت بنشاط في عام 2014 أحداث “ربيع القرم”.

روابط ذات صلة

روسيا: واضعو تطبيق "التصويت الذكي" على صلة بالبنتاغون

الكرملين: نأسف لتصريح زيلينسكي عن احتمال الحرب مع روسيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو: آخر أخبار ناقلة النفط الايرانية المتوجهة الى لبنان

نبض السوشيال ... ’الملثم’ يظهر مجددا.. ويقذف الرعب في قلب ’إسرائيل’

سياسي عراقي يحذر من مؤامرة خارجية لتقويض الحشد الشعبي

بيان مكتب الكاظمي بشأن الاجتماع الموسع بين وفدي ايران والعراق

إرسال ضابط قنصلي روسي إلى المواطن المحتجز في مطار براغ

شاهد.. احياء الذكرى السنوي الـ16 لدحر الاحتلال في قطاع غزة