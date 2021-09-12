إرسال ضابط قنصلي روسي إلى المواطن المحتجز في مطار براغ

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هذا وسبب الاعتقال غير معروف حتى الآن ، لكن الشرطة المحلية أوضحت أن ضباط إنفاذ القانون التشيكيين تصرفوا على أساس “أمر دولي صادر عن أوكرانيا”.

وأكدت الشرطة التشيكية حقيقة أن المواطن الروسي ألكسندر فرانشتي محتجز في مطار براغ. في الوقت الحاضر ، يتم إرسال ممثل عن الدائرة القنصلية بالسفارة الروسية إلى مكان الاحتجاز لتقديم المساعدة القنصلية اللازمة “، قال نيكولاي بريكين ، السكرتير الصحفي للبعثة الدبلوماسية الروسية ، لوكالة تاس.

وبحسب قوله ، فإن الدبلوماسيين الروس يحافظون على اتصالات مع الجانب التشيكي ، وكذلك مع أقارب المحتجز. ولم ترد تفاصيل اخرى عن الحادث. توضح وكالة ريا نوفوستي أن فرانشيتي دعمت بنشاط في عام 2014 أحداث “ربيع القرم”.