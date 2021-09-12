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السلطة الفلسطينية: لا استقرار في المنطقة دون الاعتراف بالحقوق الفلسطينية

السلطة الفلسطينية: لا استقرار في المنطقة دون الاعتراف بالحقوق الفلسطينية
الأحد ١٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٢٣ بتوقيت غرينتش

صرح الناطق باسم السلطة الفلسطينية نبيل أبو ردينة اليوم الأحد بأن الأمن والاستقرار في المنطقة لن يتحققا من دون الاعتراف بالحقوق الفلسطينية كافة.

العالم - فلسطين

وأكد أبو ردينة ، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية ، أن الشعب الفلسطيني “يقف دائماً صفاً واحداً في الدفاع عن ثوابته ومقدساته، وهي رسالة للجميع أنه بدون الاعتراف بالحقوق الفلسطينية كافة، وعلى رأسها القدس والأسرى والشرعية الدولية والقانون الدولي، فستبقى المنطقة بأسرها تحترق، ولن يتحقق الأمن والاستقرار والازدهار لأحد”.

وشدد أبو ردينة على أنه “لا بد من قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود العام 1967 بعاصمتها القدس، لأن أي جهد أو أية محاولة للالتفاف على حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والدينية لن تؤدي سوى إلى مزيد من التوتر والدمار”.

وذكر أن قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال “عبرت وبشكل حقيقي عن وحدة الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقوقه، تماماً كما وحدته قضية القدس ومقدساتها”.

وختم بأن “الفلسطينيين لن يسمحوا بالتحايل على موضوع القدس أو أي من الثوابت الوطنية، وأن صمود الشعب الفلسطيني وتضحياته أسقطت (صفقة القرن) الأمريكية، ومشروع الدولة ذات الحدود المؤقتة، وكذلك ستسقط كل المحاولات المشبوهة لتصفية أقدس القضايا العربية قضية القدس وفلسطين والمقدسات”.

وتشهد الأراضي الفلسطينية منذ أيام توترا عقب هروب ستة أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع الإسرائيلي فجر الاثنين الماضي، فيما أعاد الاحتلال اعتقال أربعة منهم على دفعتين.

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