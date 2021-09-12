الاحتلال يشرع في عملية واسعة بالسجون بحثا عن أنفاق

العالم - الاحتلال

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي الرسمية "كان"، أن طواقم هندسية بدأت اليوم، بالتعاون مع جيش الاحتلال وخبراء في البناء، في عمليات مسح لجميع السجون في الكيان.



وأوعزت مفوضة سجون الاحتلال، الجنرال كيتي بيري، في ختام جلسة لتقييم الأوضاع عقدتها مع كبار المسؤولين في المصلحة والدوائر الأمنية، بـ"الاستعداد لنقل المزيد من الأسرى إلى سجون مختلفة".



كما أصدرت بيري توجيهات بضرورة إجراء "مسح عام ومعمق لغرف وزنازين الأسرى في كل السجون، وعليه تم الإيعاز إلى فرق هندسية بالقيام بالمهمة على وجه السرعة".



وذكر موقع "i24" الإسرائيلي، أن "قرار المفوضة جاء في أعقاب تقييم الأوضاع على ضوء عملية سجن "جلبوع"، التي تركت أصداء مروعة بكل ما يتعلق بإدارة السجون والتعامل مع الأسرى".



يشار إلى أن العديد من الأصوات "الإسرائيلية" طالبت المفوضة بتقديم استقالتها؛ "على خلفية الفشل الذريع المتمثل بهروب 6 أسرى من أكثر السجون حراسة على مستوى إسرائيل".



وكشف الاحتلال، فجر الاثنين 6 أيلول/ سبتمبر 2021، عن نجاح ستة أسرى فلسطينيين، معظمهم من أصحاب الأحكام العالية (مؤبدات)، في تحرير أنفسهم من سجن "جلبوع"، الذي يوصف "إسرائيليا" بأنه "شديد الحراسة"، ما شكل صدمة كبيرة لكافة محافل الإحتلال، وعاصفة داخلية لا تسكن.



وأعادت سلطات الاحتلال اعتقال 4 منهم، فيما تواصل قوات كبيرة من جيش الاحتلال، بالتعاون مع الشرطة وكافة الأجهزة الأمنية، مطاردة الاثنين الباقيين، وهما؛ المحرر أيهم نايف كمجي والمحرر مناضل يعقوب انفيعات.



وفي محاولة للانتقام من الأسرى الفلسطينيين عقب الحرج الكبير الذي تسببت به عملية "جلبوع"، والتي كشفت -بحسب مراقبين- ضعف وهشاشة المنظومة الأمنية التابعة للاحتلال، تواصل سلطات الاحتلال التنكيل بالأسرى، عبر نقلهم وقمعهم واقتحام غرفهم.



والأسرى الستة منفذو عملية "جلبوع" هم: الأسير محمود عبد الله عارضة (46 عاما) من "عرابة/ جنين"، معتقل منذ عام 1996، ومحكوم مدى الحياة؛ والأسير محمد قاسم عارضة (39 عاما) من "عرابة" معتقل منذ 2002، ومحكوم مدى الحياة؛ والأسير يعقوب محمود قادري (49 عاما) من "بير الباشا" معتقل منذ 2003، ومحكوم مدى الحياة أيضا.



والأسير أيهم نايف كمجي (35 عاما) من "كفر دان"، معتقل منذ 2006 ومحكوم مدى الحياة؛ والأسير زكريا زبيدي (46 عاما) من مخيم جنين معتقل منذ عام 2019 ولا يزال موقوفا؛ والأسير مناضل يعقوب انفيعات (26 عاما) من يعبد، معتقل منذ عام 2019.