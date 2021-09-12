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بانوراما .. العلاقات الايرانية - العراقية ونشر وثائق هجمات 11 أيلول

بانوراما .. العلاقات الايرانية - العراقية ونشر وثائق هجمات 11 أيلول
الأحد ١٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٥٣ بتوقيت غرينتش

يتناول برنامج بانوراما على شاشة قناة العالم الاخبارية موضوع زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الى ايران ونشر وثائق هجمات 11 أيلول لاول مرة.

العالم - بانوراما

في ملف بانورام الاول وصف الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي علاقات بلاده بالعراق بأنها متجذرة وعميقة مشيرا إلى أن البلدين لديهما إرادة لتوسيع هذه العلاقات أكثر من السابق، وخلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أشار رئيسي إلى أنه وبالرغم من مساعي الأعداء إلا أن العلاقات بين البلدين ماضية نحو المزيد من التعزيز والتطور داعيا إلى أن يلعب البلدان دورا مؤثرا لحل المشاكل الإقليمية.


في ملف بانوراما الثاني نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي أول وثيقة حول التحقيق في هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر ودعم السعودية للمتورطين. ونشرت الوثيقة اتصالات بين الخاطفين للطائرتين وسعوديين، بينهم قنصل وعميل استخبارات قدما دعما لوجستيا للمتورطين.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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