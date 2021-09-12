الاحتلال يغلق المسجد الإبراهيمي بذريعة 'الأعياد اليهودية'

العالم - الاحتلال

وقال مدير المسجد الشيخ حفظي أبو اسنينة: "إن الاحتلال الإسرائيلي شدد من إجراءاته العسكرية على مداخل البلدة القديمة، بدعوى تأمين احتفال المستوطنين بعيد ما يسمى بـ(الأيام العشرة) اليهودي"، وفق تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.



وأوضح أن الإغلاق سيشمل جميع أروقة وساحات وباحات المسجد الإبراهيمي، وسيستمر حتى الساعة الثالثة من فجر غد (الاثنين) بحسب التوقيت المحلي.



يشار إلى أن هذا الإغلاق الثاني للمسجد الإبراهيمي في غضون الشهر الجاري، حيث أغلق في المرة الأولى، يوم 7 أيلول/سبتمبر، بدعوى احتفال المستوطنين بعيد "رأس السنة العبرية".



وفرضت سلطات الاحتلال تقسيماً زمانيًّا ومكانيًّا في المسجد الإبراهيمي بعد مجزرة المسجد الإبراهيمي عام 1994، عبر تقسيم المسجد لليهود والمسلمين، ومنع المسلمين من الصلاة في أيام الأعياد اليهودية، واستباحته كاملًا من المستوطنين.