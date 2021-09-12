سوريا.. 80 ألف شخص تلقوا اللقاح ضد كورونا في الحملة الوطنية

العالم-سوريا

وأوضح وزير الصحة الدكتور حسن الغباش في تصريح للصحفيين عقب جولة على عدد من المراكز المعتمدة للقاح في دمشق وريفها أن الوازرة حددت 210 مراكز معتمدة ضمن مراكز صحية و41 مشفى إضافة إلى 200 فريق جوال موزعين في معظم المحافظات وخاصة في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية والأماكن صعبة الوصول لإعطاء اللقاح.

وأكد الوزير الغباش التشدد بموضوع حفظ اللقاح وتقديمه بشكل آمن وضمن شروط نموذجية لافتاً إلى تلقيح أكثر من 80 ألف شخص حتى الآن خلال الحملة مع متابعة تطعيم المدرسين والعاملين في عدد من المؤسسات ممن لدى موظفيها احتكاك مباشر مع المراجعين.

وبين وزير الصحة أن الحملة تشهد حالياً “إقبالاً كبيراً” وتهدف إلى رفع الوعي المجتمعي بأهمية تلقي اللقاح ولا سيما أن “الإقبال عليه في البداية كان خجولاً” مشيراً إلى أن الوزارة ستقيم الحملة وتدرس إمكانية استمرارها.

ومن مشفى الطوارئ بمدينة الفيحاء الرياضية أوضح مدير الجاهزية والإسعاف والطوارئ في الوزارة الدكتور توفيق حسابا وفقا لـ سانا أن الحملة تهدف إلى الوصول إلى شريحة واسعة من المجتمع وخاصة مع تسجيل زيادة في عدد الإصابات لافتاً إلى أن عدد متلقي اللقاح في المشفى يتراوح بين 800 وألف شخص يومياً بشكل وسطي بمختلف أنواع اللقاح.