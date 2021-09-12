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في غضون يومين.. مقتل 4 جنود أتراك في سوريا والعراق (تفاصيل)

في غضون يومين.. مقتل 4 جنود أتراك في سوريا والعراق (تفاصيل)
الأحد ١٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤٥ بتوقيت غرينتش

قالت وزارة الدفاع التركية اليوم الأحد إن جنديين تركيين آخرين قتلا في عمليات عبر الحدود في سوريا والعراق ليرتفع عدد ضحايا الجيش في مطلع الأسبوع إلى أربعة قتلى.

العالم-تركيا

وبعد مقتل جنديين يوم السبت في هجوم بمنطقة إدلب في شمال غرب سوريا، قالت الحكومة إن واحدا من الجنود الثلاثة الذين أصيبوا في الحادث توفي في وقت لاحق.

وتعد منطقة "التهدئة" الواقعة جنوبي تركيا آخر منطقة رئيسية في سوريا في أيدي المعارضة بعد حرب على مدار عشر سنوات وتتولى قوات تركية وروسية تسيير دوريات مشتركة في أجزاء منها بناء على اتفاقات أبرمتها الدولتان أوائل العام الماضي.

وقالت وزارة الدفاع إن القتيل الرابع سقط في شمال العراق بعد هجوم شنه "إرهابيون انفصاليون" على عربة عسكرية تركية كانت خارجة من إحدى القواعد، وأضافت أن جنديا آخر أصيب بجروح.

وتستهدف العملية التركية في العراق حزب العمال الكردستاني الذي له قواعد في المنطقة وتعتبره أنقرة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جماعة إرهابية.وبدأ الحزب حركة تمرد في جنوب شرق تركيا في 1984 سقط فيها أكثر من 40 ألف قتيل.

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