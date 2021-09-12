ضرورة اتخاذ موقف واضح تجاه خروقات العدوان ضد الشعب اليمني + فيديو

العالم – اليمن

وفي حديث لقناة العالم الإخبارية لبرنامج المشهد اليمني قال علي تيسير إن ما يحدث في اليمن منذ ما يزيد عن 7 سنوات متتالية إنما يعد أعمالا إجرامية إرهابية في حق شعب بالكامل.

وأضاف أنه قد تم استخدام المطارات والمرافىء البحرية من أجل خدمة دول العدوان بشكل جلي، ويعلم ذلك العالم كله بمنظماته الدولية وغيرالدولية، مؤكدا أن: "هذا يعني أن هناك استفادة مثلى من ممتلكات الشعب اليمني خدمة للعدوان."

وأضاف: لذلك جاءت الجريمة الأخيرة التي ارتكبت بحق المواطن الشهيد عبدالملك السنباني، لتؤكد أن إقفال المطارات كان سببا رئيسيا في إحداث هذه الجريمة التي تعرف بالشرع الإسلامي بجريمة الحرابة وعقوبتها مغلظة جدا.

وأكد علي تيسير أنه: كان لدول العدوان إسهام كبير في حدوث هذه الجريمة، ما يعبر عن مستوى عال جدا من الإفلاس القيمي والأخلاقي، الذي باتت دول العدوان السعودي تقوم به اليوم في اليمن.

وأكد قائلا: هذا يؤكد أن من اللازم على الجهات المعنية اليوم أن تقف موقفا واضحا تجاه كل هذه الخروقات التي ترتكب بحق شعب بأكمله.

وأضاف وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية أن: الكثير من منظمات المجتمنع المدني بل وأحرار العالم دلت على ضرورة أن يفتح مطار صنعاء وفقا لاتفاقية شيكاغو الدولية وكثير من الاتفاقيات التي تدل على أن المطار يعد هيئة مدنية.. ومطار صنعاء أصبح اليوم ضرورة ملحة أمام الكثير من العمليات الإنسانية.

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