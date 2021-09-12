ضجة في اليمن.. جريمة قتل وحشية واختطاف طلاب من مطار عدن

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وأثارت جريمة إختطاف ومقتل الشاب "السنباني" على أيدي ميليشيات مسلحة تابعة لما يسمى ’المجلس الانتقالي الجنوبي’ في منطقة طور الباحة بمحافظة لحج اليمنية، عقب ساعات من وصوله مطار عدن بتهمة انه قيادي في "حركة انصار الله" موجة غضب واسعة على منصات التواصل في اليمن بمختلف أطيافها، الشعبية والرسمية، مؤكدين ضرورة وضع حد لهذه الميليشيات الاجرامية والقضاء عليها وتخليص اليمنيين من ممارساتها الوحشية المتواصلة بحق ابناء الشعب اليمني.

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والنشطاء صور المغدور "السنباني" وقصة اغتياله على يد مرتزقة العدوان بعد سنوات طويلة قضاها في الغربة، ليكون مصيره بعد ساعات من العودة لارض الوطن لزيارة وطنه وعائلته التي تعيش في العاصمة صنعاء، النهب والتعذيب والقتل بصورة بشعة.

مجلس النواب اليمني اعتبر ما تعرض له المغترب "السنباني" جريمة وحشية، تتنافى مع قواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، وكافة الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية، مستنكرين استمرار تحالف العدوان بقيادة السعودية وأدواتها في ارتكاب أبشع الجرائم والانتهاكات بحق أبناء الشعب اليمني، ومنها ما تمارسه الجماعات والمليشيات المسلحة المدعومة والمدفوعة من العدوان، من انتهاكات بحق المسافرين والعائدين إلى الأراضي اليمنية عبر المطارات الواقعة تحت سيطرتها.

وطالب نواب الشعب، المنظمات الدولية والحقوقية والإنسانية والقانونية بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني، والضغط على مجلس الأمن لتقديم مرتكبي كل الجرائم والانتهاكات إلى المحاكم الدولية، لينالوا عقابهم الرادع.

وقد سبق مقتل عبد الملك ترويج دعائي نشرته وسائل إعلام موالية للمجلس الانتقالي، أبرزها صحيفتا “الأيام” و”الأمناء”، يفيد بإلقاء القبض على قيادي في حركة انصار الله بحوزته مبلغاً ماليا بالدولار الأميركي، وقد نقلت الصحيفتان على شبكة الإنترنت رواية قيادات المرتزقة، تحدّثت فيها عن توقيف الشاب وإيداعه سجن للتحقيق، لكنّه خرج بعد يومَين جثة هامدة إثر تعرّضه إلى التعذيب وإصابته بطلق ناري.

وكتب "Mahmoud Refaat" في تغريدة على حسابه الخاص "هذا الشاب اسمه #عبدالملك_السنباني مولود في #أمريكا ويقيم بها ذهب #اليمن لزيارة أسرته، أوقفت نقطة تفتيش في #عدن التاكسي الذي ركبه من المطار وأنزلوه واليوم التالي وُجدت جثته ملقاه بالطريق.. احتلال #السعودية و #الإمارات لليمن جرم يجب مقاومته بكل السبل وحق بل واجب ينبغي أداؤه".

وقال "ياسر اليماني" في تغريدة على حسابه الخاص "المغترب عبدالملك السنباني العائد من امريكا لزياره اسرته وبلده تم تعذيبه حتى الموت من قبل مرتزقه الامارات بعدن بسبب رفضه اعطائهم اموال فقاموا بتعذيبه حتى الموت بذريعة انه حوثي هذه الجرائم تتحملها شرعيه الفنادق التي هي غطاء لهذه الجرائم التي تستهدف اهلنا أبناء المحافظات الشمالية".

ورأى "ياسر اليماني" في تغريدة ثانية "فتح مطار صنعاء ضرورة لنجاه حياه اليمنيين من تصرفات سكارى ومرتزقة الامارات والسعوديه الذين يقتلون اهلنا أبناء المحافظات الشمالية بالهوية واخرها المغترب عبدالملك السنباني وقبلها اختطاف المسن عبدالقادر الشيباني من مطار عدن وغيرهم كثر من يقرر العودة لوطنه واهله يسلك طريق صنعاء لاعدن".

"حميد رزق" كتب تغريدة جاء فيها "بالأمس اخبرتكم بمصير بعض من تجبرهم الظروف للسفر عبر المناطق المحتلة واليوم مرتزقة الإمارات بلحج قتلوا الطالب عبدالملك السنباني بعد اعتقاله بنقطة طور الباحه اثناء عودته من دراسته بأمريكا ونهبوا اغراضه الشخصية والتهمه(طائفية) رغم أنه طالب في امريكا ولا له أي انتماء أو أي نشاط سياسي".

وقال "أحمد ماهر" في تغريدة له "يا عيباه علينا كجنوبيين. لم يحدث باليمن أن يقتل عابر سبيل من أجل سرقة فلوسه من نقطة عسكرية. ولو كان حتى حوثي فهو يمني وهناك جهات أمنية مسؤولة بالتحقيق معه ولا يقتل يا حقراء! لايجب أن تذهب روح #عبدالملك_السنباني بدون عقاب القتلة بل وصمة عار بوجه كل جنوبي إذا لم يتم القبض عليهم!".

أشار "عباس الضالعي" في تغريدته جريمة جديدة ترتكبها المليشيا الممولة من تحالف السعودية والامارات بحق المغترب اليمني الشاب #عبدالملك_السنباني العائد من بلد الاغتراب امريكا لزيارة اهله في اليمن وعن طريق مطار عدن، تم اعتقاله ونهب امواله وتعذيبه حتى الموت في نقطة تابعة للانتقالي بطور الباحة لحح".

وغرد "ياسر العواضي" قائلا "رحمك الله يا عبدالملك السنباني ولا نامت اعين الجبناء الاوغاد وانا لله وانا اليه لراجعون فعل جبان ومشين ولا يليق السكوت عنه".

كذلك تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي والنشطاء صور الطلاب الاربعة مع سائقهم الذين اختطفوا في مطار عدن، والتي قالت مصادر اعلامية ان مسلحين تابعين لما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا اختطفوا أربعة طلاب أثناء عودتهم من ماليزيا عبر مطار عدن الدولي، وقالت مصادر مقربة من ذوي المختطفين إن أهالي المختطفين تلقوا بلاغًا باختطاف أبنائهم الطلاب، بعد أن فقد الأهالي الاتصال بالطلاب، وهم، حسام طارق عبدالرحمن الشيباني، إبراهيم أحمد محمد الشهاري، أحمد معين أحمد المداني، يحى منصور العريقي إضافة إلى سائق السيارة التي كانت تقلهم لحظة الاختطاف، واسمه سليم سند من أهالي مدينة عدن.

ونشر حساب "EndYemenSiege" صور المختطفين الخمسة وعلق قائلا، دخلنا في اليوم التاسع على التوالي، ولازال مصير الطلاب الأربعة المختطفين مع سائقهم، على أيدي قوات الحزام الأمني في مدينة عدن مجهول حتى اللحظة".

وقال "محمد ناصر الفقيهي" في تغريدة له "يا مجلس إنتعالي للحمارات ، قبل أن تقوم القيامة عليكم من 40 مليون يمني أنصحكم أن تطلقوا هؤلاء الطلاب الأربعة العائدين من ماليزيا لزيارة أهاليهم و لن تنفعكم الإمارات إن لم تفعلوا . إنتهى .

وغرد "ناصر حيدر" قائلا "في جريمة جديدة لسجل مرتزقة العدوان الاجرامي في المناطق الواقعة تحت الاحتلال #عدن المرتزقة في مطار #عدن يختطفون 4 طلاب يمنيين اثناء عودتهم من ماليزيا ولا احد يعلم عن الطلاب الاربعه شي الي الان هل سجنوهم قتلوهم لااحد يعرف".