الأحد ١٢ سبتمبر ٢٠٢١
٠٧:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

طالبان: "عرضنا على أمريكا التعاون بدلا من الغزو لكشف حقيقة هجمات 11 سبتمبر"

طالبان:
الأحد ١٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢٠ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة "طالبان" في قطر، إن الجماعة كانت على استعداد للتعاون في التحقيق بشأن هجمات 11 سبتمبر/ أيلول الإرهابية عندما وقعت قبل 20 عاما.

العالم - افغانستان

وأضاف سهيل شاهين في مقابلة: "أذكر أننا نددنا بالحادث. عبد السلام ظريف كان السفير في باكستان وكنت مساعدا. عقدنا مؤتمرا صحفيا وأدنا الحادث، وقلنا إننا سنتعاون لكشف الحقيقة وراء الكواليس والجناة" بحسب ما نقلته محطة "جيو تي في" يوم السبت.

وذكر شاهين أن حركة طالبان دعت واشنطن قبل 20 عاما إلى حل القضية من خلال الحوار وليس الغزو، مضيفا أن تنظيم "القاعدة" المسؤول عن الهجمات، لم يحذر أفغانستان منها.

وقال المتحدث إن "طالبان" التي كانت تحكم البلاد في ذلك الوقت أخذت "على حين غرة". في أغسطس/ آب الماضي، عندما استولت الحركة على كابول، قال شاهين إنها لن تسمح للقاعدة والجماعات الإرهابية الأخرى بمتابعة أهدافها في أفغانستان.

في 11 سبتمبر 2001، اختطف أعضاء من القاعدة طائرتين تجاريتين وهاجموا بهما مركز التجارة العالمي في نيويورك، فيما ضربت طائرة أخرى الجزء الغربي من البنتاغون بالقرب من واشنطن العاصمة، سقطت الطائرة الرابعة المخطوفة بالقرب من مدينة بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا، وقتل ما يقرب من 3000 شخص في الهجمات.

روابط ذات صلة

طالبان ترفض ان تكون لها أي علاقة مع 'إسرائيل'

"طالبان" توجه رسالة الى امريكا بشأن الافغانيات

متحدث باسم 'طالبان': نعول على تركيا أكثر من أي بلد آخر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

طالبان: "عرضنا على أمريكا التعاون بدلا من الغزو لكشف حقيقة هجمات 11 سبتمبر"

صاعقة تقتل 14 شخصا من عائلة واحدة في باكستان

العمليات المشتركة تعد خطة جديدة لتأمين الزيارة الأربعينية

صافرات الإنذار تدوي بمستوطنات غلاف غزة

هذا ما جرى خلال اللقاء بين قاليباف والكاظمي في طهران

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 12-09-2021