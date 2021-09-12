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سلمان يعفي رئيس الشؤون الخاصة لـ"خادم الحرمين الشريفين" من منصبه

سلمان يعفي رئيس الشؤون الخاصة لـ
الأحد ١٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٠:٣٤ بتوقيت غرينتش

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مساء يوم الأحد أمرا ملكيا بإعفاء رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين من منصبه.

العالم - السعودية

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الملك سلمان أعفى المهندس ناصر بن عبد الرزاق بن يوسف النفيسي رئيس الشؤون الخاصة لـ"خادم الحرمين الشريفين" من منصبه.

وأضافت أنه أصدر أمرا ملكيا بتعيين عبد العزيز بن إبراهيم بن حمد الفيصل رئيسا للشؤون الخاصة لـ"خادم الحرمين الشريفين" بمرتبة وزير.

وعمل النفيسي نائبا للرئيس السابق حيث أشرف على دراسة كافة إدارات الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين لرفع كفاءة الأداء وتطويرها ولإعادة هيكلتها بما يتواكب مع رؤية السعودية 2030.

كما شغل منصب مساعد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمرتبة الممتازة.

والنفيسي حاصل على البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة سان فرانسيسكو، شغل عدة مناصب من أبرزها، نائب الرئيس لشؤون أرامكو، ومديرا عاما للتدريب والتطوير للشؤون العامة في أرامكو، كما أنه عضو في العديد من المجالس والجمعيات.

جدير بالذكر أن العاهل السعودي أصدر أيضا أمرا بتعيين المهندس ماجد بن محمد بن إبراهيم المزيد، محافظا للهيئة الوطنية للأمن السيبراني بمرتبة وزير.

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سلمان يعفي رئيس الشؤون الخاصة لـ"خادم الحرمين الشريفين" من منصبه

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