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سوريا.. تغيير مسؤولين كبار في الجمارك

سوريا.. تغيير مسؤولين كبار في الجمارك
الإثنين ١٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٣٧ بتوقيت غرينتش

أمر وزير المالية السوري الدكتور، كنان ياغي، باحداث سلسلة تنقلات لعدد من العاملين في المفاصل الأساسية بالمديريات والأمانات الجمركية التابعة لمديرية الجمارك العامة.

العالم - سوريا

وأكد مصدر مطلع في وزارة المالية لصاحبة الجلالة أن التنقلات حسب القرار تمت بناء على اقتراح مدير عام الجمارك العامة الدكتور ماجد عمران وشملت مدراء جمارك دمشق وحمص واللاذقية وطرطوس ومطار دمشق الدولي وعدد من المعاونين وعدد من الأمناء الجمركيين ورؤساء الاقسام في المديريات والامانات بالسبينة بريف دمشق ودرعا ومطار الشهيد باسل الاسد في اللاذقية والمكتب الجمركي في هيئة الاستثمار السورية.

وأشار المصدر إلى أن هذا القرار الصادر عن الوزير ياغي يأتي استكمالا لاجراءات تطوير وضبط العمل الجمركي بعد التغييرات الجذرية التي تمت منذ أشهر في بنية الإدارة العامة للجمارك وطالت مديرها العام آنذاك فواز أسعد حيث تم تعيين الدكتور عمران بدلا عنه والذي كان يشغل منصب مدير جمارك دمشق.

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