الإثنين ١٣ سبتمبر ٢٠٢١
٠٦:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

أمريكا تعلق على التجربة الصاروخية لكوريا الشمالية

أمريكا تعلق على التجربة الصاروخية لكوريا الشمالية
الإثنين ١٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤١ بتوقيت غرينتش

أعلن البنتاغون الأحد أنّ التجارب الصاروخيّة التي أجرتها كوريا الشماليّة في نهاية الأسبوع تمثّل “تهديدا” لجيرانها والمجتمع الدولي.

العالم - الأميركيتان

وقالت القيادة الأمريكيّة في المحيطين الهندي والهادئ في بيان، إنّ “هذا النشاط يُلقي الضوء على التركيز المستمرّ لجمهوريّة كوريا الديموقراطيّة الشعبيّة على تطوير برنامجها العسكري، والتهديد الذي يُمثّله ذلك لجيرانها والمجتمع الدولي”.

واختبرت كوريا الشمالية بنجاح صاروخا جديدا من طراز “كروز طويل المدى” في عطلة نهاية الأسبوع، حسبما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية الأحد.

وأجريت تجارب الإطلاق يومي السبت والأحد بحضور كبار المسؤولين الكوريين الشماليين بحسب الوكالة التي أكدت أن التجارب كانت ناجحة.

وقطعت الصواريخ مسارا طوله 1500 كيلومتر قبل أن تبلغ هدفها الذي لم تحدده وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية.

وقال بيان القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ إن الولايات المتحدة “ستواصل مراقبة الوضع وتتشاور عن كثب مع حلفائنا وشركائنا”.

وكررت الولايات المتحدة في البيان التأكيد أن التزامها الدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان يبقى “صارما”.

وتبنى مجلس الأمن الدولي قرارات عدة تحظر على كوريا الشمالية مواصلة برامج أسلحتها النووية وصواريخها البالستية.

ورغم تعرضها لكثير من العقوبات الدولية، طورت هذه الدولة قدراتها العسكرية سريعا خلال السنوات الأخيرة بقيادة كيم جونغ أون.

وأجرت كوريا الشمالية تجارب نووية عدة واختبرت بنجاح صواريخ بالستية قادرة على بلوغ الولايات المتحدة.

روابط ذات صلة

كوريا الشمالية.. لقطات جديدة تؤكد استمرار كيم في فقدان الوزن

كوريا الشمالية تختبر بنجاح صاروخا جديدا بعيد المدى

بذكرى تأسيس الجمهورية.. كيم جونغ أون يحضر عرضا عسكريا

محكمة يابانية تستدعي زعيم كوريا الشمالية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تعرف على مكمل غذائي لتثبيت الذاكرة في حالات الإصابة بمرض ألزهايمر

أمريكا تعلق على التجربة الصاروخية لكوريا الشمالية

وفد إماراتي يزور الولايات المتحدة

سوريا: العقوبات تساعد على انتشار الطاقة البديلة

تسلل الى الاراضي الفسطينية المحتلة

بالفيديو..رئيس وزراء العراق يزور مرقد الامام الرضا (ع)