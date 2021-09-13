وفد إماراتي يزور الولايات المتحدة

العالم - الإمارات

وقالت الوكالة إن وزير الاقتصاد "عبدالله بن طوق المري"، سيترأس الوفد الذي يضم ممثلين من القطاعين الحكومي والخاص، ويشارك فيه وزير الدولة للتجارة الخارجية "ثاني بن أحمد الزيودي".

ومن المقرر أن يعقد الوفد خلال زيارته إلى واشنطن سلسلة من الاجتماعات المباشرة مع عدد من كبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية ونخبة ممثلي القطاع الخاص في عدد من الولايات، بهدف مواصلة تطوير العلاقات الثنائية، وتعزيز الشراكة الاقتصادية القوية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، وفقا للوكالة.

ويتطلع الوفد خلال الاجتماعات إلى بحث آفاق توسيع التعاون المثمر بين البلدين ضمن عدد من أبرز القطاعات الحيوية، بما فيها البنية التحتية والرعاية الصحية والتصنيع والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الزراعية ومبادرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بالطاقة البديلة.



يذكر أن فائض التبادل التجاري للولايات المتحدة مع دولة الإمارات وصل 11.68 مليار دولار خلال العام 2020، وهو رابع أعلى فائض في التبادلات التجارية للولايات المتحدة مع دول العالم، وبلغ حجم الصادرات الأمريكية إلى الإمارات أكثر من 15 مليار دولار في العام الماضي، حسب "وام".