الكويت توقع خطة عمل مشتركة مع بريطانيا

العالم - الكويت

وقال سفير الكويت بالمملكة المتحدة "خالد الدويسان"، الأحد، إن اجتماعات لجنة التوجيه الكويتية البريطانية ستعقد في العاصمة لندن، الخميس المقبل.

وأوضح أن الاجتماع يعد فرصة مهمة لمسؤولي البلدين لبحث القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، ومتابعة ما أنجز من خطة العمل السابقة.

وأشار إلى أن نائب وزير الخارجية "مجدي الظفيري" سيترأس الوفد الكويتي، فيما يتزعم وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "جيمس كليفيرلي" الوفد البريطاني.

ولفت إلى أن الاجتماع المرتقب سوف يشهد توقيع الطرفين على خطة عمل لـ6 أشهر مقبلة، والتي تشمل التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والصحية والأمنية والعسكرية.

وكشف أن الكويت تتطلع للاستفادة من الخبرات البريطانية الرائدة بمجال الأمن السيبراني.

وحول أبرز إنجازات لجنة التوجيه، قال "الدويسان" إن اعتماد التأشيرة الإلكترونية البريطانية منذ عدة سنوات أزال أعباء كثيرة عن السياح الكويتيين، فضلاً عن تعاون عسكري وصحي وتعليمي، إضافة إلى قطاعات الطاقة والتجارة والاستثمار.

وتأسست لجنة التوجيه الكويتية البريطانية، على هامش زيارة أمير الكويت الراحل الشيخ "صباح الأحمد"، عام 2012 إلى بريطانيا.

وتجتمع لجان الطرفين كل 6 أشهر، ونجحت في حلحلة بعض العراقيل التي كانت تواجه تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة.