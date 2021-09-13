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تعرف على أكبر حيوان بري على وجه الأرض بلغ عمره 189 عاما

تعرف على أكبر حيوان بري على وجه الأرض بلغ عمره 189 عاما
الإثنين ١٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣٣ بتوقيت غرينتش

أصبح ذكر سلحفاة أكبر حيوان بري على وجه الأرض بعد أن بلغ عمره 189 عاما، ومع بلوغ هذا العمر القياسي فقد حاستي البصر والشم.

العالم-منوعات

وقالت صحيفة "ديلي ستار" إن ذكر سلحفاة يدعى "جوناثان" عملاق الحجم، بات أكبر حيوان بري على وجه الأرض، بعد أن حضر الحرب العالمية الأولى والثانية، والحرب الروسية، وعاصر 39 رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.

من جانبه، صرح جو هولينز، الطبيب البيطري الخاص المرافق للسلحفاة جوناثان، أن الحيوان المعمر لم يعد يرى شيئا بسبب إعتام عدسة العين، كما أنه فقد حاسة الشم فلا يستطيع تمييز الطعام الذي يقدم له، لكنه لحسن الحظ يحتفظ بحاسة سمع ممتازة.

وأعرب الطبيب هولينز عن سعادته الغامرة لوجود أقدم حيوان حي معروف تحت رعايته، معتبرا ذلك امتياز عظيم بالنسبة له، وأكد الطبيب البيطري أن هناك فرصة أمام السلحفاة للعيش حتى يبلغ 250 عامًا كاملًا، لكنه لم يستبعد كذلك نفوقه خلال الأيام القادمة.

يذكر أنه تم إحضار السلحفاة جوناثان إلى جزيرة سانت هيلانة، التي تقع في المحيط الأطلسي تابعة لبريطانيا، عندما كان عمره 50 عامًا فقط، وبقى بها حتى بلغ 189 عامًا.

وحول سبب طول عمر السلحفاة جوناثان، قالت عالمة الطبيعة، ريبيكا كيرنز ويكس، طول عمر السلحفاة إلى أنه لا يوجد أي سبب علمي واضح لوصول السلحفاة إلى هذا السن، لكنها رجحت أن يكون ذلك بسبب تأثيرات عشب يسمى "آذان القرد"، وهو منتشر بكثرة في مراعي سانت هيلانا.

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