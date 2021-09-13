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تعيين وزير الداخلية قائدا لمقر عمليات اللجنة الوطنية لمكافحة 'كورونا'

تعيين وزير الداخلية قائدا لمقر عمليات اللجنة الوطنية لمكافحة 'كورونا'
الإثنين ١٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢٤ بتوقيت غرينتش

اصدر رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي قرارا عيّن بموجبه وزير الداخلية العميد احمد وحيدي قائدا لمقر عمليات اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا.

العالم - ايران

ودعا رئيس الجمهورية في قرار التنصيب، وزير الداخلية لمتابعة 8 امور ورفع تقارير عن التقدم الحاصل في تنفيذها بصورة منتظمة وهي كالتالي:

1-التسهيل والمتابعة المستمرة للتنفيذ الدقيق وفي وقته المناسب لقرارات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا وازالة العقبات المحتملة.

2-صياغة التعليمات التنفيذية لتفعيل قرارات اللجنة الوطنية في ضوء الحقائق الميدانية بالتنسيق مع الاجهزة المعنية.

3-الاستفادة من الطاقات الشعبية ومنها المساجد والتعبئة والافراد المحسنين ومنظمات المجتمع المدني وسائر الارصدة الاجتماعية لدعم تنفيذ القرارات والمساعدة بتوفير معيشة الشرائح الضعيفة.

4-ايجاد التفاهم بين القوى الاجتماعية وتقوية روح التعاون وترسيخ المسؤوليات العامة في مواجهة الظروف المعقدة الحالية.

5-الارتقاء باجواء التكاتف والتعاون والتعاضد بين القطاعات الحكومية والخاصة والقوى المدنية والعسكرية.

6-زيادة الحضور اللافت لمراقبي البروتوكولات المقررة وتشجيع شرائح الشعب على التزام الضرورات الصحية.

7-التعليم والتثقيف بهدف ايجاد الثقة والحافز الاجتماعي ازاء تنفيذ قرارات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا.

8-ايجاد التنسيق بين امانة اللجنة المتواجدة في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي واللجان المختلفة في سياق تنفيذ قرارات اللجنة ومراقبة حسن تنفيذ المهمات المناطة.

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