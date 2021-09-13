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وزير الدفاع..

20 مليون جرعة من لقاح فخرا ستسلم لوزارة الصحة بنهاية العام

20 مليون جرعة من لقاح فخرا ستسلم لوزارة الصحة بنهاية العام
الإثنين ١٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢٦ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة العميد محمد رضا اشتياني أنه بحلول الاشهر الثلاثة المقبلة سيزداد إنتاج لقاح فخرا إلى 5 ملايين جرعة شهريا، و بحلول نهاية العام، سيتم تسليم 20 مليون جرعة من لقاح فخرا لوزارة الصحة.

العالم - ايران

واضاف العميد اشتياني اليوم الاثنين في مراسم بدء المرحلة الثالثة من الاختبارات السريرية للقاح فخرا: بدأنا العمل في مجال مكافحة فيروس كورونا منذ عام 2019 بجهود الشهيد محسن فخري زاده ورفاقه ونجحت هذه المجموعة في انتاج لقاح فخرا الايراني.

وقال وزير الدفاع: تمكنا في المرحلة الأولى، من إنتاج حوالي مليون جرعة شهريا، والتي سيتم تسليمها إلى وزارة الصحة.

وأشار العميد اشتياني إلى أنه بحلول الخريف المقبل ومع التطور الحاصل والمصانع التي تم إنشاؤها، سنزيد إنتاج لقاح فخرا إلى 5 ملايين جرعة شهريا ، وبحلول نهاية العام سنسلم وزارة الصحة 20 مليون جرعة من اللقاح .

وبدأت المرحلة الثالثة من التجربة السريرية للقاح فخرا الإيراني صباح اليوم بحضور وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي ووزير الدفاع واسناد القوات المسلحة العميد محمد رضا اشتياني في مؤسسة الصناعات الدفاعية، حيث تلقى اللقاح في هذه المراسم الدكتور "رضا الله ورن" رئيس دائرة الصحة في وزارة الدفاع، ومن المقرر ان يبلغ عدد المتطوعين لتلقي لقاح فحرا في مرحلته الثالثة 40 الفا.

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