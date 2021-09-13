الإثنين ١٣ سبتمبر ٢٠٢١
٠٧:٣٤ GMT
فارسی
البث المباشر

فيديو غرافيك..

الكاظمي في طهران.. الاسباب والدلالات

الإثنين ١٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٤٤ بتوقيت غرينتش

بدأ رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي زيارته الثانية الى طهران على رأس وفد وزاري، التقى في مستهلها الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي.

روابط ذات صلة

شاهد.. الكاظمي يزور مقام الامام الرضا (ع) في مشهد

مخبر: العلاقات بين طهران وبغداد تلعب دورا هاما في استقرار وأمن المنطقة

شاهد.. ما هي نتائج زيارة مصطفى الكاظمي الى ايران؟

الكاظمي يجدد شكره لوقوف ايران الى جانب العراق ضد "داعش"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

لبنان.. الامطار بدأت تتساقط.. والضباب يغطي بعض  المناطق

خطيب زادة: الرئيس الايراني يشارك في قمة منظمة شنغهاي للتعاون

قصة مؤلمة..بريطاني يلقى حتفه بسبب هاتفه!

موقع أمريكي: نفوذ الإمارات في واشنطن يخضع للتدقيق

بالفيديو..  150 شاحنة  بانتنظار نقل الوقود الايراني من سوريا الى لبنان 

شاهد بالفيديو.. مخرج وثائقي يقضي 20 عاماً في تصوير الطبيعة الايرانية