الكاظمي في طهران.. الاسباب والدلالات

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الإثنين ١٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٤٤ بتوقيت غرينتش
بدأ رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي زيارته الثانية الى طهران على رأس وفد وزاري، التقى في مستهلها الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي.
تصنيف :
العالم الاسلامي
العراق
غرافيك
فيديو غرافيك
كلمات دليلية :
طهران
رئيس الوزراء العراقي
ابراهيم رئيسي
مصطفى الكاظمي
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