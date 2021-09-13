شاهد.. تظاهرات في المدن الأميركية تنديدا بجرائم العدوان بحق الشعب اليمني

العالم - اليمن

وشارك في الوقفات فيها عشرات الالاف من أبناء الجالية اليمنية وفريق الحملة الدولية لفك الحصار عن مطار صنعاء الدولي.

حيث أدانت الجماهير المشاركة تصفية الشاب المغترب "عبد الملك السنباني" من قبل عصابة مرتزقة العدوان السعودي الإماراتي وهو في طريقة الى العاصمة المحاصرة صنعاء وحملوا تحالف دول العدوان والامم المتحدة مسؤولية تلك الجريمة البشعة.

وشارك ايضا في الفعالية في ولاية نيويورك عدد من السياسين الامريكين منهم النائبة العامة في المجلس المحلي للحزب الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ الامريكي لمدينة نيويورك.

s

t

y