الإثنين ١٣ سبتمبر ٢٠٢١
٠٨:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. تظاهرات في المدن الأميركية تنديدا بجرائم العدوان بحق الشعب اليمني

الإثنين ١٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٥٠ بتوقيت غرينتش

شهدت العديد من المدن والولايات الأمريكية وقفات احتجاجية في كل من نيويورك و ميشغان و كالفورنيا ومعظم الولايات احتجاجا على جرائم العدوان السعودي الإماراتي بحق الشعب اليمني وأبرزها جريمة قتل الشاب المغترب "عبدالملك السنباني".

العالم - اليمن

وشارك في الوقفات فيها عشرات الالاف من أبناء الجالية اليمنية وفريق الحملة الدولية لفك الحصار عن مطار صنعاء الدولي.

حيث أدانت الجماهير المشاركة تصفية الشاب المغترب "عبد الملك السنباني" من قبل عصابة مرتزقة العدوان السعودي الإماراتي وهو في طريقة الى العاصمة المحاصرة صنعاء وحملوا تحالف دول العدوان والامم المتحدة مسؤولية تلك الجريمة البشعة.

وشارك ايضا في الفعالية في ولاية نيويورك عدد من السياسين الامريكين منهم النائبة العامة في المجلس المحلي للحزب الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ الامريكي لمدينة نيويورك.

s

t

y

روابط ذات صلة

انتفاضة شعبية ضد الامارات ومليشياتها في سقطرى

ضجة في اليمن.. جريمة قتل وحشية واختطاف طلاب من مطار عدن

السعودية ومرتزقتها فشلوا مع اليمنيين في الميدان فلجأوا الى قتل المسافرين!

صنعاء تحمل الأمم المتحدة ومجلس الأمن مسؤولية استمرار إغلاق مطار صنعاء

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

هزة أرضية بقوة 6.2 درجة في الأرجنتين

النجم المصري صلاح يهدي قميصه لطفل من مشجعي ليفربول

غزة تحت القصف وإضراب شامل في الضفة الغربية

شاهد.. تظاهرات في المدن الأميركية تنديدا بجرائم العدوان بحق الشعب اليمني

وضع صحافي جزائري رهن الحبس الاحتياطي لاتهامه بـ'تمجيد الإرهاب'

لبنان.. الامطار بدأت تتساقط.. والضباب يغطي بعض  المناطق