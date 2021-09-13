طهران: اطلاع الوكالة الدولية على ذاكرة كامرات المراقبة يتطلب حصول اتفاق

العالم - ايران

واضاف خطيب زادة في في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين ان بطاقات الذاكرة باتت ممتلئة وسيتم وضع بطاقات جديدة دون تدخل الوكالة الدولية، كما ان الكامرات بحاجة الى اعمال الصيانة وسيتم ذلك في جدول زمني محدد.

زيارة غروسي الى طهران كانت ناجحة

وصرح المتحدث باسم الخارجية الايرانية، ان زيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي الى طهران كانت ناجحة ، وقد تقرر فيها استمرار التعاون بين ايران والوكالة على الصعيد الفني والتقني دون تدخل الاخرين.

واضاف خطيب زادة ان الاتفاق الذي وقع أمس الثلاثاء بين طهران والوكالة ينطلق من التعاطي الطبيعي والتقني بين الجانبين ، موضحا ان ايران ستلتزم بجد بعلاقاتها مع الوكالة الدولية مادامت هذه الوكالة ملتزمة بالجوانب المهنية في التعاطي مع ايران دون تسييس أو تمييز.

وتابع خطيب زادة قائلا أن زيارة غروسي لايران قبل اجتماع مجلس حكام الوكالة ، تأتي لمناقشة بعض القضايا العالقة وقد سادت الروح المهنية والتقنية على المحادثات بين الجانبين الأمر الذي اسفر عن نتائج جيدة.

واعلن خطيب زادة ان رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية محمد اسلامي سيتوجه الى فيينا مستقبلا للمشاركة في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، كما ان مدير الوكالة رافائيل غروسي سيزور طهران بعد اجتماع مجلس الحكام لمتابعة بحث المواضيع المطروحة على جدول الاعمال ، وسيقوم ايضا بزيارات منتظمة الى ايران لمواصلة التشاور مع المسؤولين الايرانيين.

وحذر خطيب زادة من محاولات البعض جر التعاون الفني المبني على المهنية الى المناكفات السياسية ، مؤكدا ان ايران سترد بالرد المناسب على هؤلاء ، كما اوضح ان البعض كان بصدد اصدار قرار ضد ايران لكن هذا الامر ليس له موضوع داخل الاطار الفني للتعاون بين ايران والوكالة.