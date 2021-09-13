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بالصور.. فتح مركز تسوية أوضاع المسلحين شمال غرب درعا

بالصور.. فتح مركز تسوية أوضاع المسلحين شمال غرب درعا
الإثنين ١٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٩:١٠ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل سانا في درعا أنه تم فتح مركز تسوية أوضاع المسلحين وتسليم السلاح في بلدة اليادودة شمال غرب مدينة درعا بعد انتشار وحدات الجيش العربي السوري في البلدة وفق اتفاق التسوية الذي طرحته الدولة.

العالم - سوريا

يتبع...

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بالصور.. فتح مركز تسوية أوضاع المسلحين شمال غرب درعا

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