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ترکیا
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باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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12 قتيلا في هجوم لمسلحين على قاعدة عسكرية نيجيرية
رئيس الحكومة اللبنانية الجديدة نجيب ميقاتي: الحكومة اللبنانية لن تميز بين موال أو معارض وسنمارس دورنا دون أي كيدية وتحت سقف القانون
رئيس الحكومة اللبنانية الجديدة نجيب ميقاتي: بالإرادة الصلبة والتصميم والعزم نستطيع كفريق أن نحقق لشعبنا الصابر والمتألم بعضا مما يأمله
رئيس الحكومة اللبنانية الجديدة نجيب ميقاتي: البلد يتطلب اجراءات إستثنائية وسننكب على معالجة موضوع المحروقات والدواء بما يوقف إذلال الناس
الرئيس اللبناني ميشال عون للحكومة الجديدة: على اللجنة الوزارية متابعة تنفيذ خطة البطاقة التمويلية ووضع خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي
الرئيس اللبناني ميشال عون: على اللجنة الوزارية أن تضمن البيان الوزاري إضافة إلى الثوابت الوطنية وخطة التعافي التي أقرتها الحكومة
الرئيس اللبناني ميشال عون: اللبنانيون يأملون من الحكومة معالجة مشاكلهم الحياتية اليومية والاستجابة لطموحاتهم وتطلعاتهم المشروعة
الرئيس اللبناني ميشال عون للحكومة الجديدة: ستواجهنا صعوبات كبيرة وسنعمل على تذليلها واستنباط الحلول الممكنة
الرئيس اللبناني ميشال عون للحكومة الجديدة: أمامنا تحديات كبيرة لذلك أوصيكم بالإقلال من الكلام والإكثار من العمل
الرئيس اللبناني ميشال عون: على الحكومة أن تعمل كفريق عمل واحد متجانس متعاون لتنفيذ برنامج انقاذي
بالصور.. فتح مركز تسوية أوضاع المسلحين شمال غرب درعا
الإثنين ١٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٩:١٠ بتوقيت غرينتش
أفاد مراسل سانا في درعا أنه تم فتح مركز تسوية أوضاع المسلحين وتسليم السلاح في بلدة اليادودة شمال غرب مدينة درعا بعد انتشار وحدات الجيش العربي السوري في البلدة وفق اتفاق التسوية الذي طرحته الدولة.
العالم - سوريا
يتبع...
تصنيف :
أهم الأخبار
العالم الاسلامي
سوریا
كلمات دليلية :
درعا
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