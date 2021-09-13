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رئيس الحكومة اللبنانية الجديدة نجيب ميقاتي: بالإرادة الصلبة والتصميم والعزم نستطيع كفريق أن نحقق لشعبنا الصابر والمتألم بعضا مما يأمله

الإثنين ١٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٢٣ بتوقيت غرينتش

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