'ملعقة الحرية' نحات كويتي يهدي أسرى جلبوع هدية من صميم قلبه

العالم- فلسطين

وفي هذا السياق؛ كشف النحات الكويتي ميثم عبدال، مساء الأحد، عن منحوتة فنية أطلق عليها اسم "ملعقة الحرية" يحاكي فيها ملعقة الأسرى التي استعانوا بها على حفر النفق الذي تمكنوا خلاله من الخلاص من قبضة الاحتلال.

وبث عبدال عبر حسابه في "إنستغرام" على مدار ثلاثة أيام، مقاطع فيديو بلغت مدتها نحو أربع ساعات، تظهر جانبًا من صنعه قبضة أسير فلسطيني تحمل ملعقة، أحدها على وقع أغنية فيروز الشهيرة "زهرة المدائن".

ونشر النحات الكويتي صورة لمنحوتته بعد اكتمالها، معلقا عليها بالقول: "ألف تحية إلى من أذاق الصهاينة مرارة الذل، وكسروا جبروت تكبرهم؛ لينتزعوا حريتهم من أشد سجونه تحصيناً وحراسة بملعقة".

وأضاف عبدال: "ملعقة الحرية، بكل تواضع، وكل الاعتزاز (ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين) اللهم فك قيد كل أسير، وارحم الشهداء الأبرار".

ولاقت منحوتة عبدال تفاعلا واسعا لدى متابعي حسابه، وخصوصًا من الفلسطينيين الذين أشادوا بالنحات الكويتي، وبمواقف الكويتيين تجاه القضية الفلسطينية.

وكان ستة أسرى فلسطينيين قد نجحوا من تحرير أنفسهم من سجن "جلبوع" الإسرائيلي، شديد الإحكام، عبر نفق تمكنوا من حفره.

وتسببت تلك الحادثة بصدمة واسعة في المستويات الأمنية والسياسية والإعلامية الإسرائيلية.

وفشل جيش الاحتلال حتى الآن في اعتقال الأسيرين المحررين أيهم كممجي ومناضل انفيعات، بعد مرور أسبوع على تحررهما، إلا أنه تمكن ليلة وفجر السبت من اعتقال الأربعة الآخرين، وهم: زكريا الزبيدي، ومحمود عبدالله العارضة، ومحمد قاسم العارضة، ويعقوب القادري.