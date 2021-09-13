دعوات الكراهية.. قنابل موقوتة يزرعها النظام البحريني لأجل هذا الهدف!

العالم- خاص بالعالم

وقال الشيخ صالح في حديث لقناة العالم خلال برنامج "حديث البحرين": ان السلطة البحرينية تقوم ضد هذه المادة الدستورية وضد وجود اي ارادة شعبية، لذلك الكلام يدور الكلام حول خطاب الكراهية وحالة العداء المستأصلة في هذه السلطة ضد ابناء شعب البحرين وضد كل ما ان يكون وسطي ومعتدل ويطالب بالاصلاح الحقيقي.

من جانبه، اكد الناشط السياسي البحريني جعفر الحسابي، ان النظام البحريني حينما يشعر بالضعف والهشاشة وعدم القدرة على التماشي مع الوضع السياسي وفيضان الوعي، يعمد الى خطاب الكراهية.

وقال الحسابي: ان الكثير من الكتّاب الذي يستأجرهم النظام، يكتبون في اعمدة جرائدهم السب الفادح والوضيع ضد شعب البحرين، من اجل ان يرفعوا من عزيمة النظام المتهاوي الذي يحاول منذ 14 من فبراير ايجاد ارضية شعبية لتسيير عمليته السياسية الخاوية.

واوضح، ان النظام البحريني يعتمد على بث الفرقة بين الطائفة الشيعية والسنية من اجل ان يقوم بدور الوسيط او بدور من يقوم مقام العمل السياسي الذي يريد النظام ان ينحته ويصدر الوجوه التي يعتمد عليها لتسوق له العملية السياسية المقبلة دون اشراك الشعب البحريني الحقيقي الذين هم في السجون والمنافي وفي كل مكان.

يشار الى ان آية الله الشيخ عيسى احمد قاسم حذر من اي محاولة للالتفاف على ارادة شعب البحرين، ومن اي حل شكلي يتوصل اليه النظام البحريني مع افراد لا يمثلون ارادة الشعب.

كلام آية الله قاسم سبقته تحذيرات عن وجود مخطط من قبل النظام لخلخلة صفوف المعارضة البحرينية وتمزيقها كما يقول مراقبون.

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