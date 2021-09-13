شاهد: المقاومة الفلسطينية ترد علی الغارات الاسرائيلية

العالم - فلسطين

عدوان جديد شنه طيران الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة؛ سلسلة غارات جوية قام بها طيران الاحتلال استهدفت عددا من مواقع المقاومة. وقالت مصادر فلسطينية إنّ القصف طال موقعا للمقاومة غرب مدينة دير البلح وسط القطاع، كما استهدفت الطائرات موقعا في منطقة اليرموك شرق خانيونس، وآخر شرق مدينة رفح جنوبي القطاع. فيما تصدتْ مضادات المقاومة للطيران الإسرائيلي المعادي.

في المقابل لم تتأخر المقاومة في الرد وقالت مصادر اعلامية عبرية أنّ سبعة مستوطنين اصيبوا بجروح جراء تناثر شطايا صاروخ اطلق من غزة باتجاه مستوطنة سديروت. واضاف الاعلام العبري إنّ منظومة القبة الحديدية اعترضتْ صاروخا واحدا على الأقل أطلق من غزة انطلق نحو سديروت.كما أعلنت صحيفة يديعوت أحرونوت أنّ الإصابات حدثتْ نتيجة تناثر الشظايا بعد تصدي القبة الحديدية للصاروخ، مشيرة الى أنّ أحد المصابين هو عضو في مجلس المستوطنة فيكتور أبراموف.

وفي نفس السياق اعترف وزير خارجية الكيان الإسرائيلي "يائير لبيد" بفشل تل ابيب في الحرب على قطاع غزة طوال السنوات الماضية. وقال لابيد إنّ الخيارين الوحيدين على مدى فترة طويلة كانا ضرب القطاع أو أعمال عنف لا نهاية لها، واصفا الخيارين بالسيّئين. واقترح لابيد خطة أطلق عليها "الاقتصاد مقابل الأمن" لتحسين الظروف المعيشية في القطاع مقابل التزام حركة حماس بتهدئة دائمة، وقال إنّ الخطة تشمل تأهيل البنى التحتية للقطاع، وترمي الى إظهار عنف حماس السبب وراء عيش الفلسطينيين في ظروف من الفقر، على حد تعبيره.

تصريحات لابيد اتت بعد اشهر من العدوان على قطاع غزة الذي استهدف المناطق المدنية والابنية السكنية والبنية التحتية، حيث اكدت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ان الضربات الجوية لكيان الاحتلال في غزة أدت الى دمار واسع للبنية التحتية المدنية. فيما تتهم اوساط غربية الاحتلال بارتكاب جرائم حرب في غزة.