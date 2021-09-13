الصحة الايرانية: أكثر من 22 ألف إصابة و448 وفاة جديدة بكورونا

العالم - ايران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الأحد ولغاية ظهر اليوم الأثنين تم تسجيل 22 ألفا و 541 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و 318 ألفا و 327 إصابة مؤكدة.

واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 3163 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 7206 أشخاص من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 4 ملايين و 597 ألفا و 215 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 448 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 114759 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 24.144.750 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 12.492.598 شخصا الجرعة الثانية، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 36.637.348 جرعة.



وتم مرة اخرى تحطيم الرقم القياسي لتطعيم اللقاحات اليومية بحقن 1،590،205 جرعة من لقاح كورونا.

واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 30 مليونا و 337 ألفا و 327 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

واشارت الصحة الايرانية الى الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) في 168 مدينة، والحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) في 209 مدن، والحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) في 71 مدينة.