بالصور.. عودة مدارس بدرعا للعملية التدريسية بعد رجوع الاهالي

العالم - سوريا

وبين منهل العمارين مدير التربية في تصريح لسانا أن المدارس التي عاد إليها طلابها هي حطين وذات النطاقين وميسلون مشيراً إلى أن المديرية أجرت صيانة إسعافية لها من تنظيف وتركيب نواقص وإصلاح أبواب ونوافذ.

ولفت العمارين إلى أن المديرية أجرت مطلع العام الدراسي عملية نقل للطلاب من هذه المدارس إلى مدارس أخرى ما اضطرها للعمل بنظام الدوامين الصباحي والمسائي مشيراً إلى أن المديرية وفور عودة الأهالي الوافدين إلى أحيائهم قامت بتقييم الأوضاع في المدارس وإجراء الصيانة اللازمة وأعادت الطلاب إليها.

إلى ذلك أوضح مدير التربية أن الكوادر الفنية في المديرية أجرت تقييماً شاملاً لمدارس درعا البلد وتبين حاجة خمس مدارس فيها لأعمال ترميم تتراوح مدد الترميم بين أسبوع وشهر حسب الضرر الذي تعرضت له هذه المدارس وهي البلد الأولى والأربعين والبعث والعصماء وجميعها للتعليم الأساسي وثانوية الفنون النسوية للتعليم الثانوي.

ولفت إلى أنه تم نقل 4000 تلميذ وطالب الى مدارس أخرى ضمن درعا البلد وأعيد العمل بنظام الدوامين فيها حتى الانتهاء من أعمال الترميم مشيراً إلى أن المديرية ستباشر على الفور بأعمال ترميم مدارس حي درعا البلد بعد انتشار وحدات الجيش السوري وعودة الأمن والاستقرار إلى الحي.